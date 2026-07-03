Gobierno de Trump frenó regreso de Machado a Venezuela tras terremotos, según el WSJ

Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron que el avión privado que llevaba a Machado desde EE.UU. a Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en un recorrido inverso a su huida en diciembre.

La opositora llevaría meses preparándose para reactivar la presión por nuevas elecciones en Venezuela tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por orden de Trump, que este jueves afirmó que la relación entre Washington y el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es "excelente".

De acuerdo con el diario estadounidense, intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían trasmitido un mensaje a Machado con la advertencia de que, si seguía adelante con su plan de regresar, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump y obstaculizar su estrategia para Venezuela, lo que retrasaría aún más las elecciones.

Pese a ello, la activista intentó un segundo regreso vía Panamá, pero Copa Airlines se negó a transportarla a Venezuela por miedo a represalias de Caracas contra la aerolínea, según fuentes anónimas con conocimiento de los hechos.

Desde Ciudad de Panamá, Machado denunció este lunes que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país y aseguró que considera "inaplazable" regresar a Venezuela para "enfrentar juntos esta catástrofe", sin mencionar la presión que Washington habría ejercido contra su vuelta.

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Según Axios, funcionarios del Gobierno de Trump consideran los intentos de Machado como un acto de "oportunismo político grotesco" tras los recientes terremotos, que han dejado al menos 2.595 muertos, otros miles de heridos, han retrasado el proceso de reformas y el camino hacia unos eventuales comicios.

Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense ha mostrado su aprobación a Rodríguez, exvicepresidenta del depuesto mandatario y quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y petroleros exigidos por Washington.

Trump insiste en que Caracas funciona como un Gobierno tutelado por Estados Unidos y que al país suramericano le está yendo mejor que nunca con la explotación y exportación de crudo, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a la situación económica del país.

Organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos exigen a Trump que cambie su relación con Rodríguez y critican que Washington se declare "complacido" con las labores de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio pasado.