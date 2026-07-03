Grupo peruano Gloria reconoce pago a Zapatero y niega interferencia con Justicia boliviana

En una comunicación del 1 de julio a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú que trascendió este viernes, Gloria explicó que buscó la asesoría e intermediación de Rodríguez Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del conglomerado en Bolivia, recibiese la indemnización que le corresponde desde hace 16 años por la expropiación la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce tenía el 33 % de las acciones.

"La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente", explicó el grupo con sede en Lima.

"En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente", añadió en el documento.

En una carta adjunta de Soboce dirigida al ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, el grupo peruano recordó que, en medio de los reclamos para recibir la indemnización de la expropiación, la empresa fue demandada por competencia desleal y posteriormente condenada a pagar 744 millones de bolivianos (unos 94 millones de euros o unos 107 millones de dólares), lo que el grupo considera que busca evitar el pago de la indemnización pendiente.

"Ninguna iniciativa institucional de nuestra corporación ha tenido como finalidad, directa o indirecta, interferir, presionar o distorsionar el curso de las acciones judiciales vigentes. Se trata de cauces completamente paralelos", señaló Soboce en su misiva.

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"En todos estos años hemos expresado nuestra disposición para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial a este conflicto, siempre actuando de buena fe y dentro de los cauces legítimos. Ninguna ha tenido efecto", apuntó.

Zapatero está imputado por la Audiencia Nacional de España en relación a la investigación judicial que se sigue del caso Plus Ultra, una aerolínea que recibió en 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros y que opera vuelos regulares con varias ciudades de Latinoamérica como Lima y Caracas.

Los investigadores de la Policía española también le atribuyen otra línea de acción destinada a presuntamente favorecer a la empresa del Grupo Gloria con las altas esferas políticas de Bolivia, entre ellas, el entonces presidente Luis Arce, del movimiento del exmandatario Evo Morales, a cambio de 200.000 euros pagados entre 2024 y 2025.

Detrás de estos pagos estaría el conglomerado empresarial Gloria, según la Policía española, que ve "indicios" de que se habrían simulado presuntamente "servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos".