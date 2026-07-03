Hallada en Inglaterra una copia poco común de la Declaración de Independencia de EEUU

Es una de las 11 copias impresas en Exeter, New Hampshire (EEUU) en julio de 1776 para difundir la noticia de la independencia estadounidense y fue incautada después por las fuerzas británicas, según los Archivos Nacionales de Kew (suroeste de Londres).

El documento fue hallado por el archivero Michael Scurr, que ayuda a preservar y organizar documentos históricos, mientras catalogaba la documentación de los capitanes de la Marina británica (Royal Navy) sobre la guerra de independencia de EEUU.

Scurr recordó haber sentido mariposas en el estómago al desplegar el papel y darse cuenta de qué se trataba. "Llamé a mi superior y le dije: 'Creo que tienes que venir a ver esto", declaró hoy a la BBC.

Por su parte, Saul Nassé, director ejecutivo de los Archivos Nacionales, calificó el hallazgo como "un descubrimiento extraordinario" porque "es un ejemplar de la Declaración de Independencia extremadamente raro; no se encontró en Estados Unidos, sino aquí, en el Reino Unido".

El documento fue incautado por la Marina Real el 24 de diciembre de 1776, cuando la embarcación británica 'HMS Raisonable' capturó un barco estadounidense, el 'Dalton', frente a las costas de Portugal tras una persecución de siete horas.

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Asimismo, el experto Graham Moore, de Kew, afirmó también a la BBC que el descubrimiento representa "una de las versiones más inusuales de la Declaración que conocemos", y señaló que no estaba previsto conservarla, dado que el objetivo era distribuirla.

"Tras la impresión original del 4 de julio, la noticia de la Declaración se propagó rápidamente por Norteamérica y se reimprimía a medida que llegaba a cada colonia", explicó.

"El ejemplar que tenemos es uno de los únicos 11 que se conservan de la primera tirada impresa en New Hampshire", agregó.

Según Moore, la Declaración se encontró doblada entre las cartas del capitán Thomas Fitzherbert y llevada a Plymouth, en el sureste inglés, en enero de 1777, antes de ser trasladada a Whitehall, en Londres, donde se conservaban los documentos incautados.

Moore afirmó que este tesoro es la única copia conocida de la Declaración obtenida mediante una acción militar.

El ejemplar, de gran valor, ha sido sometido a trabajos de conservación para estabilizar el papel y reparar un pequeño desgarro, permitiendo así su manipulación, estudio y futura exhibición.

Los Archivos Nacionales ya custodian tres de las copias oficiales originales de la Declaración de Independencia impresas por John Dunlap en Filadelfia el 4 de julio de 1776.