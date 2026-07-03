Hungría revoca el asilo político de dos ex ministros polacos buscados por corrupción

El portal digital Népszava cita este viernes al ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, que confirmó la decisión de Budapest de retirar la protección concedida a ambos ex altos cargos, vinculados al opositor partido Ley y Justicia (PiS), cercano a Orbán.

Los afectados, el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro y el exviceministro de Justicia Marcin Romanowski, están reclamados por la justicia polaca por presuntos delitos que incluyen corrupción, malversación de fondos públicos y participación en una organización criminal, lo que motivó la emisión de órdenes de detención europeas.

Romanowski recibió asilo en Hungría a finales de 2024 y Ziobro en octubre de 2025. Hungría, durante la etapa de Orbán, era uno de los países de Europa con las políticas más restrictivas de asilo.

Orbán y su partido, el Fidesz, son cercanos aliados del partido PiS y el actual Gobierno polaco ha afirmado que la decisión de conceder asilo a esos dos políticos fue un acto "hostil" e "inaceptable", y subrayó que Budapest ignoraba la orden de detención europea.

El nuevo primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, que mantiene buenas relaciones con su homólogo polaco, Donald Tusk, ya después de ganar las elecciones de abril adelantó que revocaría el asilo de los dos políticos.

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En mayo, el propio Magyar afirmó que Ziobro ya había salido de Hungría antes de su huida a EEUU, donde reside actualmente, mientras Varsovia sospecha que Orbán podría haberle facilitado un denominado 'pasaporte de Ginebra', un documento para refugiados que permite desplazarse con libertad.

El paradero de Romanowski es desconocido, pero según informaciones de la prensa húngara y polaca podría haber huido hacia Serbia o Croacia después del cambio de Gobierno en Hungría, recoge el portal 24.hu.

El mismo portal cita a medios polacos que han afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump pudo haber sido quien ordenó aceptar la solicitud de visado de Ziobro.