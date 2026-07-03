Justicia rusa arresta a general por caso de corrupción en relación con grupo paramilitar

Un tribunal militar ruso impuso al general prisión preventiva sin revelar los detalles del sumario, aunque el diario ruso asegura que Dembitski está acusado de un cargo penal por fraude vinculado al grupo mercenario donde supuestamente organizó un esquema de corrupción.

Poco antes de su detención en la capital de la región fronteriza de Bélgorod arrancó el juicio contra el fundador de Yastreb, Alexéi Marushenko, acusado de asesinato, tráfico ilegal de armas, allanamiento, fraude, extorsión, secuestro y tortura.

Sin embargo, el cargo principal contra Marushenko es la estafa a 89 reclutas que trataban de unirse al frente de Ucrania, a los que timaron y extorsionaron. En todo el esquema, los implicados se apropiaron de 8,8 millones de rublos (114.000 dólares).

Otro cargo del que se le acusa es el del secuestro del corresponsal de guerra Román Semiónov, de quien sospechaban que investigaba las actividades del grupo paramilitar. Semiónov estuvo secuestrado durante 12 días, afirma la investigación judicial.

La compañía paramilitar Yastreb fue creada en 2014 tras la anexión rusa de Crimea, según la propia prensa rusa.

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La externalización de servicios militares es una práctica común en Rusia desde el inicio de la guerra de Donbás en 2014, a donde fueron enviados soldados rusos haciéndose pasar por milicianos locales.

Volvió a ocurrir en 2022, cuando las autoridades rusas recurrieron a servicios de grupos mercenarios como el de Wagner. Tras la muerte de su líder, Yevgueni Prigozhin, y la disolución de Wagner, parte de su equipo fue reagrupado en el Cuerpo Africano, rama que trabaja en África con la coordinación del Ministerio de Defensa ruso.