Kremlin llama a UE repensar su política con Ucrania tras acusación en caso de Nord Stream

"Todos los países de la UE deberían considerar este caso al analizar las perspectivas de adhesión de Ucrania a la UE y su acercamiento a la Unión Europea", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Aún sin una sentencia, el representante ruso consideró "paradójico" que a pesar de todo "Alemania siga destinando fondos al aparato militar del régimen de Kiev".

Según el Kremlin, la acusación de la fiscalía alemana confirma la información que las autoridades rusas tenían desde el principio.

"Se trata de la implicación del régimen de Kiev y el Estado ucraniano en actividades terroristas, en un ataque terrorista contra infraestructura crítica de la Unión Europea", denunció.

Ayer, la Fiscalía Federal de Alemania comunicó que un ciudadano ucraniano fue acusado de complicidad en un crimen de guerra, perturbación de servicios públicos, provocar una explosión y la destrucción de infraestructuras en relación con el sabotaje de los gasoductos submarinos Nord Stream en septiembre de 2022.

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Junto con "otros militares elaboró, a petición de las autoridades ucranianas, un plan destinado a destruir los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2", reza el comunicado.

El acusado, identificado como Serguí K., se defendió alegando que en el momento de los hechos era comandante del Ejército ucraniano y se encontraba en dicho país.

Según diversas fuentes de seguridad, la delicada operación habría sido llevada a cabo por una unidad de élite del Ejército ucraniano y contó supuestamente con el beneplácito del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, que también rechaza las acusaciones, pero no con el del presidente, Volodímir Zelenski.