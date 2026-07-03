La argentina Katya Vázquez gana premio de poesía en España

El jurado, que otorgó el premio por unanimidad, destacó "el ingenio poético desplegado para construir una elegía hacia una amistad perdida de gran intensidad lírica con un elevado oficio y un rigor formal brillante y evocador", resaltó que "la voz diaspórica argentina maneja la distancia y la cercanía con una precisión que no era previsible desde la aparente sencillez de la fórmula".

La joven escritora, nacida en Córdoba (Argentina) en 1997, demuestra en este gran libro "un poderoso virtuosismo en el uso del lenguaje y en la mirada poética que vierte hacia las cuestiones cotidianas que nos cruzan: la pérdida, el dolor, el recuerdo, la amistad, la corporalidad, el amor", según el jurado.

Katya Vázquez se posiciona con este nuevo premio como una de las voces jóvenes más interesantes en el panorama actual de la poesía en español.

La poeta fue galardonada anteriormente en España con el XLII Premio Félix Francisco Casanova en relato breve, convocado en las islas Canarias (Atlántico), por 'Las flores del verdugo' (2018) y también recibió el VIII Premio Valparaíso de Poesía por 'El corazón es una achura que no se vende' (Ediciones Valparaíso, 2023).

Obtuvo también el Premio Ciencia con Significado por su ensayo 'Me siento a la mesa e investigo', publicado por Prensa Ibérica.

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Es autora, a su vez, de los poemarios 'Entre los interludios' (Ediciones La Palma, 2019) y 'De pesos' (Ateneo de La Laguna, 2022).

El Premio de Poesía Pablo García Baena está promovido por Editorial Cántico y cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasol.

Está dirigido a poetas de hasta 35 años y en las ediciones anteriores lo obtuvieron los poetas Javier Calderón Luna, Luis Bravo y Jorge Solís.