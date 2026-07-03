La infanta Sofía, hija de Felipe VI, dará su primer discurso público la próxima semana

El acto tendrá lugar en la ciudad de Zaragoza (norte), según se informó este viernes en la agenda oficial semanal de la familia real española.

Los docentes galardonados destacaron por llevar a cabo cinco proyectos innovadores que contribuyen a la "mejora de la educación en España", explicó el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

El próximo viernes, 10 de julio, la infanta Sofía, que cumplió 19 años en abril, estará presente en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia, sureste), para la entrega de los reales despachos de empleo de la Academia, junto a sus padres y su hermana mayor, la princesa Leonor.

La infanta Sofía estudió este curso 2025-2026 Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa y el próximo continuará sus estudios universitarios en París.

Sofía de Borbón se graduó hace un año de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido).

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El Forward College lisboeta está adscrito a la Universidad de Londres y el grado de tres años, tras los cursos en Lisboa y París, está previsto que lo complete en Berlín.

Durante este curso, la infanta Sofía protagonizó ya algunos actos institucionales en solitario.

Su hermana mayor, la heredera de la Corona, tras sus tres cursos de instrucción militar, comenzará en septiembre a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad pública Carlos III de Madrid.