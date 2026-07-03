La UE impone sanciones a seis rusos involucrados en el envenenamiento del opositor Navalni

En particular, la UE los acusa de haber trabajado en el desarrollo de la toxina epibatidina, un arma química que fue "muy probablemente" la causa del fallecimiento de Navalni, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.

Los seis nuevos sancionados son científicos e investigadores del ámbito militar, según reza el texto.

Algunos trabajaron para el Centro Científico Signal (también conocido como SC Signal ), como Igor Babkin, jefe del laboratorio de ese centro.

La lista incluye también a Irina Derevyagina , analista de investigación química en el Instituto Estatal de Investigación de Química Orgánica y Tecnología de Rusia, que forma parte del programa ruso de armas químicas, y a Mikhail Gutsalyuk, jefe de un departamento de la Academia Militar rusa de Defensa Radiológica, Química y Biológica.

El Consejo recordó que las personas incluidas en el régimen de sanciones están sujetas a la congelación de sus activos y se les prohíbe asignarles fondos o recursos económicos, directa o indirectamente. Además, tienen vetado viajar a la UE.

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Tras las últimas sanciones, 31 personas y seis entidades figuran en la lista de medidas restrictivas de la UE contra el uso y la proliferación de armas químicas.

La UE recordó su compromiso de contrarrestar la proliferación y el uso de armas químicas y de apoyar las disposiciones establecidas en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción.