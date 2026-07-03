Las autoridades de Rumanía embargan cinco coches de lujo de los hermanos Tate

Andrew y Tristan Tate, con doble nacionalidad estadounidense y británica, están bajo sospecha de trata de personas de forma continuada, complicidad en trata de menores y blanqueo de capitales, además de influir en las declaraciones de testigos.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado y el Terrorismo de Rumanía (DIICOT) anunció este viernes la ampliación de las investigaciones.

Según la prensa local, la Fiscalía sostiene que Adrew Tate intentó, mediante amenazas o actos de corrupción, convencer a varios testigos para que retiraran sus declaraciones o que presentaran testimonios falsos a su favor.

Su hermano Tristan está acusado de reclutar a tres mujeress, fingiendo sentimientos románticos, para luego, mediante el chantaje emocional, explotarlas sexualmente, producir y difundir material pornográfico de ellas para su propio beneficio económico.

Además, intentó que 11 mujeres que se presentaron como testigos no prestaran declaración o lo hicieran de forma falsa en la causa penal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el diario Adevarul, que cita fuentes judiciales, entre los coches embargados hay un Lamborghini y dos Ferraris.

"Cuando llegué a Rumanía, alguien me dijo que, si no tienes antecedentes penales, significa que eres pobre o que no eres importante", dijo uno de los hermanos ante las cámaras al llegar este viernes a la sede de la DIICOT.

Los hermanos Tate, que niegan todos los cargos en su contra, también son acusados de presuntos abusos sexuales y violaciones en Estados Unidos y en el Reino Unido.