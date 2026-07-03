Lituania quiere eliminar la prohibición constitucional del despliegue de armas nucleares

"Hace pocos días inicié un proceso de reforma constitucional cuyo objetivo es eliminar la restricción vigente" sobre el posible estacionamiento de armas nucleares en Lituania", anunció este viernes Nauseda en una rueda de prensa en Berlín con el primer ministro estonio, Kristen Michal, el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Esta modificación permitiría a Lituania apoyar y participar en las disposiciones de la OTAN relativas a la disuasión nuclear colectiva", explicó Nauseda, quien informó en la capital alemana a los demás líderes de la iniciativa, que cuenta con un "amplio consenso" político y social en ese país báltico.

"Debemos reforzar el sistema de disuasión nuclear de la OTAN liderado por Estados Unidos", enfatizó Naudeda.

El presidente lituano aseguró que "no se trata de provocar una escalada ni de una provocación en sí misma".

"Se trata del objetivo que persigue mi país: Queremos utilizar todos los medios de disuasión disponibles y también deseamos formar parte de la disuasión nuclear que ofrece la OTAN", recalcó.

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"Por ello, queremos eliminar los obstáculos, incluso aquellos de carácter jurídico (...)", agregó.

Mientras Nauseda hablaba en Berlín, un grupo de 50 diputados lituanos registró una propuesta de reforma constitucional para eliminar la disposición que prohíbe el despliegue de armas nucleares en el país.

La propuesta modificaría el artículo 137 de la Constitución de Lituania, que actualmente establece que las armas de destrucción masiva y las bases militares extranjeras no pueden ubicarse en territorio lituano.

La Constitución de Lituania exige que la propuesta sea aprobada en dos ocasiones por al menos 94 de los 141 miembros del Parlamento, con un intervalo mínimo de tres meses entre ambas votaciones, de acuerdo con la radiotelevisión pública LRT.

Merz señaló en la rueda de prensa en Berlín que la iniciativa de Nauseda "demuestra hasta qué punto en este país se toma en serio la amenaza procedente de Rusia y cuán dispuesto está (Lituania) a defenderse también en este ámbito".

"En ese sentido, no solo no tengo nada que criticar al respecto, sino que lo tomo con respeto como una muestra de que Lituania está preparada, también en este aspecto, para defender el país y, con ello, el territorio de la OTAN", añadió.