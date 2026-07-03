Países Bajos prohibirá el empleo temporal en la industria cárnica por los abusos laborales

El ministro neerlandés de Empleo, Hans Vijlbrief, anunció este viernes la decisión tras la reunión semanal del Consejo de Ministros y defendió que el sector ha tenido "todas las oportunidades" para corregir las irregularidades, pero "ha demostrado ser extremadamente reacio al cambio".

"Estamos viendo demasiados abusos propios del siglo XIX (...) Con esta prohibición atacamos el problema en su origen. A partir de ahora, solo el propietario de la empresa cárnica será responsable de garantizar unas condiciones de trabajo saludables, seguras y justas", señaló.

La prohibición afectará a empresas dedicadas al sacrificio, procesamiento, refrigeración y congelación de carne, y quedarán excluidos los puestos no vinculados directamente a la producción, como administración o ventas, y las empresas con menos de 20 trabajadores.

La decisión llega después de que el Gobierno concluyera que el sector no cumplió el ultimátum fijado hasta el pasado 15 de junio para introducir mejoras en las condiciones laborales.

Entre las exigencias figuraba que, para julio de este año, al menos el 80 % de la plantilla estuviera contratada directamente por las empresas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, apenas la mitad de los trabajadores tiene actualmente un contrato directo, pese a desempeñar funciones permanentes.

Según el Ejecutivo, desde hace 15 años se suceden las denuncias por explotación laboral en el sector por prácticas como salarios inferiores a los debidos, despidos de trabajadores enfermos, intimidación y abandono de empleados tras sufrir accidentes laborales graves.

La explotación de trabajadores migrantes, muchos procedentes de la Unión Europea, incluida España, lleva años preocupando a sindicatos, inspección y gobierno en Países Bajos.

Las conversaciones entre las partes se han prolongado desde 2021, pero el Ejecutivo considera insuficientes los avances.

La prohibición entrará en vigor el 1 de marzo de 2028 y los contratos ya existentes dispondrán de un período transitorio hasta el 1 de junio de ese año, cuando todos los que trabajen en la industria cárnica deberán estar contratados directamente por la empresa para la que trabajan.

En testimonios recogidos por Efe, temporeros españoles denunciaron que, tras llegar a Países Bajos con promesas laborales ajustadas a la legalidad neerlandesa y con un salario que triplica el mínimo español, se han visto obligados a firmar contratos engañosos en varios sectores que les han conducido a una espiral de abusos laborales, sueldos míseros y alojamientos inadecuados, que incluso les han creado deudas con la empresa contratante.