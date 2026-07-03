Pakistán rescata a dos extranjeras que denunciaron secuestro y violación en grupo

Las víctimas denunciaron posteriormente haber sido violadas en grupo durante el cautiverio, informaron este viernes a EFE fuentes policiales.

"Las dos mujeres rescatadas eran de los Países Bajos y España", declaró a EFE Abdul Rehman, oficial investigador del caso. Sin embargo, varios medios paquistaníes han identificado a una de las víctimas como venezolana.

EFE solicitó confirmación a la Embajada de España en Islamabad, que no respondió de inmediato a una consulta sobre el caso.

"El padre de la mujer española llamó desde España a la línea policial de emergencias y comunicó que su hija le había dicho que estaba secuestrada y que los acusados exigían un rescate de 1,5 millones de dólares. Durante la conversación con su padre, la mujer también facilitó el número del vehículo en el que los acusados se las habían llevado", relató Rehman.

Según el investigador, la Policía obtuvo de las familias fotografías de las víctimas y del vehículo, rastreó la matrícula y logró localizar a ambas mujeres en la zona de Defence, en Lahore.

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Un comunicado de la Dirección de Investigación de la Policía de Lahore confirmó que las fuerzas de seguridad recuperaron a las dos mujeres tras recibir una llamada a la línea de emergencias realizada desde el extranjero por el padre de una de las víctimas, aunque no precisa la nacionalidad de las mujeres.

La Policía aseguró además que los exámenes médicos ya fueron practicados y que un tribunal concedió cinco días de prisión preventiva a los detenidos mientras continúa la investigación.

El Primer Informe de Denuncia, al que tuvo acceso EFE, señala que las dos mujeres llegaron a Pakistán el pasado 29 de junio invitadas por un ciudadano paquistaní al que habían conocido en octubre de 2025 en Singapur.

De acuerdo con la denuncia, el hombre gestionó sus visados y, tras su llegada a Lahore, las trasladó a una vivienda en una zona residencial de la ciudad, donde presuntamente permanecieron retenidas contra su voluntad por él, un supuesto superior suyo y otros tres hombres.

Las denunciantes afirmaron que durante el cautiverio fueron amenazadas con armas de fuego, obligadas a entregar dinero y sometidas a agresiones sexuales reiteradas por varios de sus captores.

Según el relato recogido en la denuncia, los presuntos responsables exigieron dinero a cambio de su liberación y las amenazaron con mutilarlas o matarlas si no entregaban la cantidad reclamada.

La denuncia identifica al principal sospechoso como Muhammad Raza Dar. Algunos medios locales han vinculado al acusado con la familia del vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, aunque la Policía no confirmó oficialmente esa relación.

"El caso comenzó en Singapur, donde las dos mujeres conocieron al principal acusado en relación con negocios e inversiones en criptomonedas", añadió Rehman.

Las autoridades investigan el caso bajo los delitos de secuestro para extorsión y violación en grupo contemplados en el Código Penal paquistaní.

"No podemos revelar la identidad del acusado. Las víctimas ya han regresado a su país", declaró Rehman a EFE.