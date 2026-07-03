Portugal refuerza su preparación ante el riesgo de incendios por el calor extremo

En declaraciones a la cadena pública RTP desde Toronto (Canadá), donde asistió en la madrugada de este viernes al partido entre Portugal y Croacia del Mundial, el primer ministro aseguró que van a intentar prevenir al máximo para después no tener que enfrentarse "a situaciones más extremas".

Portugal atraviesa una ola de calor que deja temperaturas muy altas y un incremento del peligro de incendio en gran parte del país, lo que ha motivado la declaración de situación de alerta en todo el territorio por parte del Ejecutivo.

En este contexto, Montenegro también alertó de que hay cosas que no pueden controlar: "No controlamos la naturaleza, no controlamos algunos comportamientos que a menudo se asocian con fenómenos delictivos, esa es una parte contra la que tenemos que luchar".

En esta misma línea se pronunció el ministro del Interior, Luís Neves, quien en declaraciones a periodistas este viernes en Torres Novas afirmó que existen indicios de que el principal foco activo en el país, el incendio en Vouzela, podría tener origen criminal.

Neves lamentó que las labores de extinción se están viendo dificultadas por el viento fuerte y variable, aunque se mostró esperanzado de que este amaine durante la tarde y permita crear las condiciones que garanticen que se puedan controlar las llamas.

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En cuanto al origen del incendio, Neves afirmó que "todo apunta a que hubo intervención humana, un acto delictivo", pues se originó de madrugada.

Precisamente este viernes la Policía Judicial (PJ) informó de la detención de dos hombres, de 32 y 24 años, sospechosos de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 28 de junio en la aldea de Ligares, en el municipio de Freixo de Espada à Cinta.

Según la investigación, los sospechosos utilizaron fuego directo en un espacio rural, provocando el foco del incendio sobre vegetación seca, y abandonaron inmediatamente el lugar. El fuego se propagó a terrenos colindantes y arrasó una superficie superior a 200 hectáreas.

Uno de los detenidos también es sospechoso de haber provocado otro incendio, el 16 de junio, en la misma localidad y también mediante llama directa.

La mayor parte del Portugal continental está este viernes bajo aviso rojo por calor, según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), así como bajo riesgo máximo y muy elevado por incendios forestales.