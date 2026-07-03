Presidente israelí felicita a Trump por los 250 años de EEUU desde embajada en Jerusalén

En la misiva, fechada el 1 de julio, Herzog trasladó a Trump sus "más cálidas felicitaciones" en nombre "del pueblo y el Estado de Israel" y calificó la efeméride como "un momento para honrar el increíble triunfo del espíritu estadounidense".

El presidente israelí subrayó en la carta la "alianza única e inquebrantable" entre ambos países, de la que dijo que se nutre "de los mismos manantiales de la Biblia" y de "los mismos valores fundamentales de libertad, democracia y dignidad humana".

Herzog agradeció además a Trump su "compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel" y sus "incansables esfuerzos" para lograr la liberación de los rehenes tomados por Hamás y otras milicias palestinas tras su ataque coordinado en territorio israelí el 7 de octubre e 2023.

La carta hace referencia también a la decisión de Trump, durante su primer mandato, de reconocer Jerusalén como capital de Israel y de trasladar allí la embajada estadounidense, un paso que rompió con décadas de consenso internacional y que la comunidad palestina y buena parte de la comunidad internacional consideraron una medida unilateral contraria al derecho internacional.

Durante la entrega de la carta, Herzog afirmó estar "muy emocionado y feliz" de encontrarse en la embajada estadounidense "en la capital del Estado de Israel" y felicitó "al presidente, al Congreso, al liderazgo y al pueblo de Estados Unidos" por los 250 años de independencia, a la que definió como "uno de los momentos más importantes de la historia".

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Por su parte, Huckabee dio la bienvenida a Herzog y aseguró que Israel se suma a la celebración del aniversario estadounidense, a la vez que agradeció su presencia en la sede diplomática.