Restauración de rosetón principal y fachada norte de Notre Dame de París entre 2027 y 2029

En un comunicado, Rebâtir Notre Dame de Paris precisó que estas son las dos primeras operaciones que van a llevarse a cabo de un esquema director compuesto en total de una docena, que deberían escalonarse entre 2026 y 2033, cuyo costo es de cerca de 150 millones de euros.

De ese monto final, faltan todavía 130 millones de euros que se espera reunir con "la generosidad de mecenas y donantes".

El rosetón occidental, en gran parte medieval, está situado en el centro de la fachada principal que da a la plaza de la catedral y no ha sido restaurado desde el siglo XIX.

Rebâtir Notre Dame de Paris precisó que las obras previstas, que se iniciarán en 2027, deben permitir tratar "patologías antiguas" y también los daños causados por una caída de granizo en mayo de 2025.

Para proteger las cristaleras de fenómenos atmosféricos futuros, se instalará una cristalera de protección en el exterior.

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En cuanto a la fachada norte del transepto, uno de los principales objetivos es limpiar las estatuas medievales.

El presidente del organismo público que gestiona la catedral, Philippe Jost, subrayó que se trata de "completar la restauración de la catedral" tras la que se hizo después del incendio de abril de 2019 y que permitió su reapertura en diciembre de 2024.

"Teniendo en cuenta el estado sanitario en que se encontraba antes del incendio -comentó Jost-, necesita un conjunto de obras complementarias que le darán un lustre a la altura de su renombre mundial y garantizarán su duración, con la dinámica iniciada en 2019".

Con estas dos próximas operaciones, el monto total de los trabajos realizados o comprometidos desde el incendio asciende a 845 millones de euros.