Rosalía realiza una donación a Unicef en apoyo a la infancia de Venezuela

La Agencia de la ONU anunció a través de sus redes sociales esta aportación con la imagen de una niña sobre la que se puede leer: 'Rosalía, gracias de corazón", y continúa que con su ayuda y la de la Fundación Rosalía podrán proporcionar agua potable para más de 30.000 niños y niñas durante un mes, además de atención médica para 25.000 personas.

También proporcionarán espacios seguros donde miles de niños y niñas podrán estar protegidos y acompañados en un momento tan difícil.

Unicef agradeció en su mensaje a Rosalía que "voz, sensibilidad y generosidad están llegando justo donde más falta hacen. Gracias por estar cerca de la infancia de Venezuela" y añadió: "Tu voz no solo llena estadios y nos emociona a todos, también lleva esperanza a quien más la necesita".

La cantante catalana se encuentra de gira por Estados Unidos con 'LUX Tour'. En su concierto en Las Vegas realizó un cálido recuerdo a la situación de Venezuela y apeló al cariño y el apoyo que necesitan.

Por otra parte, el Comité de Emergencia Español, integrado por ocho oenegés especialistas en ayuda humanitaria, recaudó un millón de euros para la población de Venezuela que irá destinado a garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable e higiene de las personas en situación de vulnerabilidad, según informó en una nota de prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También apoyará el funcionamiento de albergues y refugios para quienes perdieron sus casas.

Este comité se activó el pasado 25 de junio, un día después de los terremotos, para canalizar la ayuda de la sociedad española, incluyendo donaciones de particulares, empresas y medios de comunicación.

Los fondos fueron destinados a las ocho ONG que lo integran: Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.

Los últimos datos oficiales sobre esta tragedia elevan a 2.595 las personas muertas y a 12.400 las heridas.