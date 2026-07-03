Sharif viaja a Irán con ministros y líderes políticos para asistir al funeral de Jameneí

Sharif viaja acompañado por una amplia delegación política, que incluye al vice primer ministro y ministro de Exteriores, Ishaq Dar; al presidente de la Asamblea Nacional, Sardar Ayaz Sadiq; al ministro de Información, Attaullah Tarar, y al presidente del Partido Popular de Pakistán, Bilawal Bhutto Zardari, informó la oficina del primer ministro.

El mandatario paquistaní asistirá en Teherán a la ceremonia fúnebre de Jameneí y trasladará sus condolencias en nombre del pueblo y del Gobierno de Pakistán al liderazgo iraní y a las familias afectadas, según el comunicado oficial.

La oficina de Sharif indicó además que el primer ministro reiterará la "completa solidaridad" de Pakistán con Irán en este momento de duelo.

La visita se produce después de que Pakistán ejerciera, junto con Catar, un papel de mediación en el entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos tras meses de guerra.

Pakistán acogió en abril el primer encuentro de alto nivel en décadas entre autoridades de Estados Unidos e Irán en Islamabad, dentro de un proceso diplomático que continuó después con rondas de negociación en Catar y Suiza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la ceremonia coincidirán con altos representantes del régimen talibán, con quienes mantienen activa una crisis recrudecida tras la ofensiva paquistaní del pasado domingo contra Afganistán justificada como "antiterrorista".

Tras su paso por Irán, Sharif partirá desde Teherán hacia Estambul para una visita bilateral a Turquía, añadió la oficina del primer ministro.