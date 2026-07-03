Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer, confirma su representante

La ceremonia fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler, y no hubo damas de honor ni padrinos, sino que el hermano de Swift, Austin, fue su "hombre de honor" y el hermano de Kelce, Jason, fue su "mejor hombre", indicó la representante a The New York Times y otros medios estadounidenses.

Tanto Swift como Kelce se casaron vestidos por la casa de moda Christian Dior, con diseños del creativo Jonathan Anderson, y ella llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, agregó.