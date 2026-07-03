Trump dice que Petro es "un buen hombre" y hará "lo posible" para sacarlo de lista OFAC

"Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre", le dijo Trump a Petro, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia colombiana, que informó que la llamada se produjo sobre las 8:15 de la mañana hora local (13:15 GMT).

Según el Gobierno colombiano, Petro, cuyo mandato termina el próximo 7 de agosto, también pidió a Trump apoyo para salir de la lista OFAC, en la que fue incluido el año pasado por decisión del Departamento del Tesoro estadounidense.

"Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a (el presidente electo) Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema", escribió Petro en X tras la llamada.

La Presidencia señaló que ambos mandatarios también revisaron los avances del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, una de las banderas del Gobierno de Petro, que según el comunicado, Colombia cumplió con la meta acordada de erradicar cerca de 30.000 hectáreas y espera llegar a las 41.000 al finalizar el año.

Petro pidió además mantener el apoyo de Estados Unidos a ese programa durante el gobierno de De la Espriella, ya que la financiación actual concluye el próximo 31 de diciembre.

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En su mensaje en X, el mandatario colombiano aseguró además que pidió a Trump ayuda para "impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian", y afirmó que ambos hablaron sobre la creciente polarización en la región.

La conversación, que es la tercera entre los jefes de Estado, supone un cambio de tono frente a las declaraciones de Trump de la semana pasada, cuando afirmó que Petro no le gustaba "en absoluto" y reivindicó haber respaldado la candidatura de De la Espriella, cuya victoria calificó como "una gran victoria" para Estados Unidos.

Petro fue incluido en septiembre del año pasado en la lista OFAC después de que Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico", una medida que también implicó la revocación de su visado estadounidense y agravó las tensiones entre ambos gobiernos.