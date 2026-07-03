Una exposición en Ecuador recupera décadas de lucha y resistencia de mujeres en Guayaquil

Se trata de 'Archivos de resistencia: memorias de lucha de mujeres en Guayaquil', una muestra que crea una línea de tiempo que visibiliza el trabajo que muchas realizaron para conseguir una vida digna y libre de violencia, desde finales de 1970 hasta la actualidad.

"Existe la idea de que esta ciudad ha sido configurada solo por hombres, sobre todo de clases pudientes, hacendados. Eso es lo que se ve en las estatuas y en los nombres de las calles. Se ha borrado el trabajo de las mujeres, sobre todo de las clases populares", explica a EFE Ybelice Briceño, profesora e investigadora de la Universidad de las Artes, institución pública que impulsó la exposición.

Además, afirma que en el país existe un imaginario de que en Guayaquil "no ha habido luchas", y que estas solo se han impulsado desde la sierra, cuando la investigación que realizaron les permitió descubrir que hubo "unos grandes procesos organizativos, de trabajo colectivo y comunitario, muchos de ellos liderados por mujeres".

Durante dos años y medio el equipo recopiló datos, entrevistó a lideresas y realizó encuentros con mujeres para poder completar el rompecabezas de la historia, que se puede visitar hasta el 1 de agosto en el Museo Nahím Isaías de Guayaquil.

La muestra contiene fotos de reuniones políticas y protestas, y recuerda el surgimiento de fundaciones a favor de los derechos de las mujeres y de centros médicos impulsados por lideresas, e hitos que nacieron en la ciudad, como la tipificación del delito de femicidio, en 2014.

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"Ha sido muy motivador encontrar la lucha de mujeres de clases medias, profesionales, sobre todo en los años 80 y 90. Incluso, cuando entrevistaba a algunas de las que lideraron en esos momentos, decían que les sorprendía todo lo que llegaron a hacer", recuerda Briceño.

También se pueden encontrar recortes de periódicos antiguos, encuestas sobre violencia de género realizadas en esos años, y carteles de los lemas que han encabezado las múltiples manifestaciones feministas.

Asimismo, se recuerda el trabajo de muchas mujeres para conseguir servicios básicos para sus barrios o cómo se organizaban para brindar créditos financieros para las que no tenían trabajos formales y no podían acceder a préstamos bancarios.

También hay un altar con fotos de víctimas de feminicidio, con ofrendas florales y cartas escritas por sus familiares; y telas bordadas por mujeres que reivindican las luchas comunitarias.

La investigadora universitaria asegura que esta exposición también permite a las más jóvenes tener en cuenta que los derechos conquistados no están "escritos en piedra".

"Lo que está pasando en América Latina es que se están poniendo a los derechos de las mujeres como algo que se puede perder. El aborto por violación se logró por estas luchas y posiblemente quieran que se elimine", lamenta Briceño.

Además, cree que permitirá reflexionar sobre nuevas batallas que están librando las mujeres, especialmente las que viven en barrios con alto nivel de criminalidad. "Ellas están poniendo el cuerpo contra los grupos criminales, negociando con estas mafias para que permitan mínimos espacios de convivencia y se están poniendo en riesgo", advierte.