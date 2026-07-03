Una exposición reivindica en Miami a los inmigrantes como esencia de Estados Unidos

Se trata de un guión histórico nacional preparado por el Smithsonian, al que le añadió las historias de las comunidades: fotografías, videos y testimonios que cuentan dónde estaba Miami en cada capítulo del relato de Estados Unidos, desde las misiones españolas y los indígenas tequestas hasta los emblemáticos barrios de Allapattah, Overtown o la Pequeña Habana.

"Yo quiero que la gente se dé cuenta que son americanos", explica a EFE Mileyka Burgos-Flores, directora ejecutiva de The Allapattah Collaborative CDC, sobre lo que espera que el visitante se lleve de la exposición. Quien emigra a Estados Unidos entrega "su tiempo, su juventud, su plata, su familia", argumenta, y el retorno, cree, es "sentirse que pertenece".

Detrás de 'Muchas voces, una nación', que se exhibe en el Museo de Coral Gables, está ese colectivo de desarrollo comunitario de Allapattah, seleccionado por el Smithsonian y Florida Humanities como una de las nueve entidades de todo el país -y la única de Miami- que participan en 'Museum on Main Street', el programa que lleva exposiciones y recursos de la institución a comunidades alejadas de los grandes museos.

"Lo que nos hace americanos (estadounidenses) es todo lo que contribuimos a este país, todo lo lindo, todo lo bueno, todo lo que traemos para mejorar y hacer este país el mejor país del mundo", afirma Burgos-Flores.

Durante la inauguración, la experta recordó que ocho de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia eran inmigrantes de Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales, al igual que siete de los 39 firmantes de la Constitución.

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"Esta nación fue construida por personas que llegaron de otro lugar y decidieron hacerla suya. No es una idea moderna; es la idea fundacional de esta nación", afirmó.

Y ante los debates actuales sobre "quién pertenece y qué historia importa", ofreció una respuesta sencilla: "Entren a la exposición y miren las paredes. Miren a la gente en esta sala. Esto es América (Estados Unidos)".

Burgos-Flores cuenta que el recorrido rescata lo que "usualmente la gente no conoce": el mestizaje entre negros e indígenas en la Florida española, los esclavos que buscaban la libertad o el negro Abraham, que hacía de intérprete entre españoles y nativos.

Los paneles también recorren la historia de los bahameses, considerados fundamentales en la fundación de Miami; de la Freedom Tower, adonde llegaron en la década de 1960 los inmigrantes cubanos y que, según la experta, fue "el Ellis Island de Miami" (la principal puerta de entrada para los inmigrantes que llegaron a EE.UU. entre 1892 y 1954); del hotel Biltmore, transformado en hospital militar durante la Segunda Guerra Mundial, y de la huelga de 1937 con la que las mujeres reclamaron la jornada laboral de 40 horas.

Preguntada por el actual contexto migratorio de Estados Unidos y el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para comunidades como la haitiana y la venezolana, que están perdiendo esa protección, la dirigente comunitaria respondió con una mirada al pasado: "Nadie hablaba de TPS cuando la gente llegaba a Ellis Island. Nadie preguntaba: '¿Dónde está tu visa?'". A su juicio, esos son "contextos muy modernos".

La pregunta que plantea la exhibición, explica, es cómo se trabajan esas diferencias en el trabajo, la creatividad, el deporte, la religión o la educación, los ámbitos donde, dice, "se hace nación y comunidad".

La propuesta interesó al Museo de Coral Gables "porque balancea la historia nacional con las historias locales", explica a EFE su director ejecutivo, Elvis Fuentes.

"Hay veces que la historia local no refleja necesariamente esa gran narrativa, sino que a veces está en contradicción", señala Fuentes, y esas "fricciones", defiende, son las que hacen la historia más interesante y las que mueven la democracia estadounidense.

"Estados Unidos es un experimento de ideas, pero son ideas que se están probando todo el tiempo. No es un modelo finalizado, no es un modelo que está estático, es una lucha constante", afirma el director, para quien esa revisión continua obliga a prestar atención a lo local.

El legado "sería entender que pertenecemos a esta nación y que tenemos que continuar dando lo máximo y lo mejor de cada uno de nosotros", responde Burgos-Flores cuando se le pregunta qué debe quedar en la comunidad cuando la muestra cierre sus puertas.