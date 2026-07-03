UNICEF y Yemen piden ayuda urgente ante nivel récord de desnutrición entre niños y mujeres

La nota advierte de que el empobrecido país del sur de la península arábiga corre el riesgo de criar una "generación perdida" si no toman medidas urgente y coordinadas para salvar a millones de niños y madres que afrontan deficiencias nutricionales potencialmente mortales que podrían tener consecuencias duraderas para el futuro del país.

"Combatir la desnutrición es crucial para los niños de Yemen hoy y para el futuro del país. Esta es la generación en la que Yemen confiará para la reconstrucción cuando termine la crisis política, pero corren el riesgo de convertirse en una generación perdida", destaca el comunicado.

El documento, titulado "Llamado a la Acción" y firmado por la ministra de Planificación y Cooperación Internacional yemení, Afrah al Zoubah, y el representante de Unicef en Yemen, Peter Hawkins, asegura que "la desnutrición es una crisis prevenible, pero sus consecuencias pueden durar toda la vida".

Por ello, insta a los organismos gubernamentales, donantes, organizaciones de la ONU y grupos de la sociedad civil a acelerar la implementación del Plan de Acción Multisectorial de Nutrición (MSNAP, en inglés) 2025-2030 para Yemen.

"Aproximadamente 2,2 millones de niños menores de cinco años y 1,3 millones de mujeres y niñas embarazadas o en período de lactancia en Yemen sufren desnutrición aguda, uno de los niveles más altos jamás registrados en el país", recalca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras recordar que los primeros mil días de vida de un niño, desde el embarazo hasta su segundo cumpleaños, se identifican como el período más crítico para prevenir daños irreversibles, la nota subraya que casi la mitad de los niños yemeníes padecen retraso en el crecimiento, algo que afecta permanentemente el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo.

El plan MSNAP promueve un enfoque multisectorial que integra la atención médica, agricultura, educación, los servicios de agua y saneamiento, la seguridad alimentaria y la protección social, en lugar de tratar la nutrición únicamente como un problema de salud.

Este llamamiento se produce mientras Yemen sigue lidiando con una de las mayores crisis humanitarias del mundo tras más de una década de conflicto civil que ha devastado la economía y los servicios públicos, dejando a millones de personas dependientes de la ayuda y limitando el acceso a la atención médica, el agua potable y los alimentos nutritivos.