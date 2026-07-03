Vicepresidenta iraní denuncia en Bangkok "destrucción medioambiental" que genera la guerra

"El medio ambiente es la primera víctima silenciosa de la guerra y el último sector en liberarse de sus consecuencias", afirmó la diplomática durante la novena sesión del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo de la CESPAP (Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU), que se celebra entre ayer y hoy, en referencia al conflicto que su país mantiene con Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.

Asimismo, Ansari subrayó que "Irán fue blanco de una agresión militar" y aseguró que, "además de las pérdidas humanas, el medio ambiente del país ha sufrido daños extensos", como los constantes ataques a infraestructuras petrolíferas que favorecieron la aparición de lluvia ácida en varios puntos del país, recoge la agencia pública de la República Islámica IRNA.

Según la vicepresidenta iraní, los ataques contra instalaciones industriales, depósitos de combustible, refinerías, recursos hídricos, suelos y hábitats naturales, han provocado daños medioambientales cuyos efectos, advirtió, "no se limitarán a las fronteras de Irán".

Sus declaraciones llegan después de las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Catar para abordar la implementación del Memorando de Entendimiento firmado por ambos países, unas conversaciones que concluyeron este miércoles, después del fuego cruzado registrado entre las partes durante el fin de semana.

El Memorando de Entendimiento, negociado con mediación de Pakistán, fue firmado electrónicamente en junio por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

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Washington y Teherán acordaron continuar las conversaciones, con una reunión que se fijará "en el momento más pronto posible" tras concluir este fin de semana los funerales del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán asesinado en la ofensiva conjunta que Estados Unidos e Israel lanzaron contra el país persa.