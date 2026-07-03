Von der Leyen dice estar preparada para tomar "cualquier" decisión frente a China en otoño

"El diálogo es esencial, pero debe dar resultados. En función de cómo sea la respuesta de China, en otoño, como ha descrito (el comisario de Comercio) Maros Sefcovic, será el momento de nuestra actuación. Estamos preparados para cualquier cosa", dijo Von der Leyen en una rueda de prensa.

La reponsable alemana insistió en que "todos los instrumentos están sobre la mesa" y reiteró que b"si es necesario", el Ejecutivo comunitario propondrá nuevas herramientas en materia comercial para proteger a la industria europea de la competencia china.

Bruselas y Pekín se han dado de plazo hasta octubre para tratar de destensar sus disputas comerciales, tras la reunión que Sefcovic y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, mantuvieron el pasado lunes en la capital comunitaria, que terminó con la primera declaración que la Comisión Europea y China han sido capaces de pactar desde 2019.

Ambos responsables pactaron un mecanismo para el intercambio conjunto de datos sobre los flujos comerciales y Sefcovic aceptó la invitación a viajar a Pekín en octubre.

A lo largo de estos meses "debemos ser muy claros sobre todos los aspectos que criticamos, desde los subsidios, a la sobrecapacidad de bienes que llegan a nuestro mercado o la falta de acceso de nuestras empresas al mercado chino", dijo Von der Leyen, que compareció junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin, para presentar la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que Dublín asumió el miércoles.

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El déficit comercial entre la UE y China, que asciende a unos 360.000 millones de euros anuales y que afecta ya a todos los Estados miembros, centró buena parte de la última cumbre que los líderes europeos celebraron hace dos semanas.

Los jefes de Estado y de Gobierno pidieron a la Comisión que acelere la aplicación de las herramientas comerciales contra China y, si es necesario, cree nuevos instrumentos.

Martin también reclamó hoy que el diálogo con China "debe dar resultados" y lamentó que "no siempre es el caso".