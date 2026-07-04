A.Saudí responderá con fuerza sin precedentes si hutíes de Yemen atacan su territorio

"La coalición responderá y atacará con toda firmeza, y con fuerza sin precedentes, a cualquier intento de atentar contra el reino, sus ciudadanos y sus bienes nacionales", advirtió el portavoz militar saudí, Turki al Maliki, en un comunicado.

Su advertencia llega pocas horas después de que el portavoz militar hutí, Yehya Sarea, amenazara con atacar los "intereses vitales" de Arabia Saudí, incluidos sus aeropuertos, si la coalición militar liderada por ese país sigue imponiendo restricciones sobre el espacio aéreo de las zonas controladas por los insurgentes yemeníes desde 2014.

Al Maliki reiteró el apoyo de Riad al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, que controla algunas regiones yemeníes, al afirmar que la coalición militar árabe también responderá con fuerza a "cualquier violación la soberanía de la hermana República de Yemen".

El portavoz saudí no se refirió, no obstante, a las afirmaciones de Sarea quien aseguró horas antes que los hutíes dispararon misiles este viernes y obligaron a cazas saudíes a abandonar el espacio aéreo de las zonas que controlan en el centro, norte y el oeste de Yemen.

Según Sarea, los aviones de combate "del enemigo saudí" intentaban, "sin éxito", impedir el aterrizaje en el aeropuerto de Saná un avión de civil iraní que el viernes trasladó a una delegación hutí a Teherán para asistir a las ceremonias fúnebres del líder espiritual iraní Ali Jamenei.

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El avión de la compañía iraní Mahan Air, que también trasladó a decenas de pacientes y otros viajeros hutíes varados en el extranjero, violó así un bloqueo impuesto por la coalición militar liderada por Riad sobre el espacio aéreo de las zonas controladas por los insurgentes yemeníes desde 2015.

Sarea desafió en su comunicado del viernes a Riad al asegurar que "los vuelos entre Saná y Teherán continuarán para romper el bloqueo (...), sin importar cuáles sean los resultados y las repercusiones".

Arabia Saudí ha afirmado en varias ocasiones que sus restricciones aéreas sobre Yemen son necesarias para impedir que las armas lleguen a los hutíes, en medio de acusaciones occidentales y de países árabes contra Teherán de suministrar armas, incluidos misiles y drones, a los rebeldes yemeníes.

Al Maliki consideró en su comunicado de este sábado que las amenazas de Sarea "son una extensión de la escalada y el comportamiento hostil de la milicia hutí, y de sus intentos de socavar la seguridad regional e internacional".

Recordó que los hutíes "rechazaron las soluciones de paz permanente y atacaron las rutas marítimas y el comercio mundial en el sur del mar Rojo", además de "exponer a destrucción total" las infraestructuras, los puertos y el aeropuerto de Saná tras los bombardeos israelíes y estadounidenses de represalia, en los últimos dos años.

Los vuelos comerciales desde y al aeropuerto de Saná se reanudaron de forma limitada en 2022, en el contexto de unos entendimientos mediados por la ONU para permitir vuelos humanitarios y aliviar la crisis médica y civil del pueblo yemení, si bien el servicio sigue restringido a un número reducido de destinos.