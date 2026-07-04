Bukele felicita a "sus amigos en Estados Unidos" por 250 años de independencia

"¡Felices 250 años de independencia a todos mis amigos en los EE.UU.!", publicó Bukele en un mensaje en X.

Aunque el 4 de julio siempre es una festividad especial en Estados Unidos, este año se conmemoran los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, en 1776. Además, este año coincide con un sábado, por lo que se prevé mucha movilidad y una mayor participación de ciudadanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea dar un gran discurso ante miles de simpatizantes el Día de la Independencia en la Explanada Nacional de Washington, el gran parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln, en un espectáculo que incluirá pirotecnia y el sobrevuelo de aviones de combate.

La Administración de Trump mantiene una relación cercana con el Gobierno del presidente Bukele, que también ha respaldado polémicas acciones como una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y ha desestimado denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador.

El acercamiento entre ambas administraciones fue impulsado principalmente por un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU. por supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.