Comienzan en Irán los funerales públicos de Alí Jameneí

Desde primeras horas de la mañana, miles de personas llegaron a la mezquita de Mosala de Teherán para dar el último adiós a quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años.

Muchos asistentes portaban banderas de Irán y retratos de Jameneí, mientras otros, entre lágrimas y golpes en el pecho, pedían venganza por su muerte.

El ataúd del exlíder supremo, junto con los de cuatro de sus familiares —su hija, su nieta, su yerno y su nuera— fallecidos también en el ataque del 28 de febrero, presidía la ceremonia desde lo alto del escenario.

También destacaba una bandera roja con la frase en inglés "Kill Trump" ("Matar a Trump"), en alusión al presidente de Estados Unidos, a quien muchos de los asistentes responsabilizaron por el asesinato de Jameneí.

El acto fúnebre en la mezquita de Mosala continuará hasta las 20:00 hora local del domingo (16:30 GMT) y las autoridades iraníes esperan que unos 20 millones de personas participen en las ceremonias de despedida del exlíder supremo.

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El lunes, el cortejo fúnebre recorrerá la capital iraní; el martes se trasladará a la ciudad santa de Qom y el miércoles continuará en Irak.

Finalmente, el jueves, Jameneí será enterrado en la ciudad sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiísmo.

La víspera se celebró una ceremonia de homenaje a Jameneí con la participación de altos cargos iraníes y extranjeros, entre ellos los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia; además de representantes de Rusia, China, Siria, Líbano, Afganistán, Marruecos, Catar, Omán, Arabia Saudí, Nicaragua y Cuba, entre otros.