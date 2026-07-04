Confirman agresión sexual en el caso que implica a un nieto del canciller paquistaní

"El informe médico ha confirmado una agresión sexual contra una de las mujeres", declaró la fuente bajo condición de anonimato.

La investigación se centra en la denuncia presentada por una mujer venezolana y otra neerlandesa que aseguran haber sido secuestradas, extorsionadas y agredidas sexualmente por varios hombres después de viajar a Pakistán invitadas por Reza Dar, a quien habían conocido en Singapur en octubre de 2025 en relación con negocios e inversiones en criptomonedas.

El caso salió a la luz tras la denuncia en la comisaría Defence C de Lahore, en el que se identificó a cinco sospechosos. Cuatro de ellos, incluido Reza Dar, fueron detenidos por la Policía, mientras un quinto permanece prófugo.

La misma fuente policial confirmó a EFE el parentesco entre Reza Dar e Ishaq Dar, una relación que había sido señalada previamente por medios paquistaníes y que ha situado el caso en el centro de la atención pública en Pakistán.

Según la denuncia revisada por EFE, las mujeres llegaron a Pakistán el pasado 29 de junio tras aceptar una invitación de Reza.

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Las denunciantes afirmaron que fueron retenidas contra su voluntad por varios hombres que exigían 1,5 millones de dólares a cambio de su liberación y que sufrieron agresiones sexuales durante el cautiverio.

La operación de rescate se activó después de que el padre de una de las víctimas llamara desde España a la línea de emergencias de la Policía paquistaní para denunciar el secuestro.

De acuerdo con la investigación policial, los agentes utilizaron cámaras de vigilancia urbanas para rastrear los movimientos de los sospechosos y localizar a las mujeres el pasado jueves.

Nuevos detalles conocidos este sábado apuntan a que las dos mujeres lograron escapar temporalmente de sus captores la noche de este pasado miércoles después de que el vehículo en el que viajaban colisionara con otro automóvil en la carretera Ghazi de Lahore.

El conductor del segundo vehículo declaró al canal digital Daily Pakistan que las dos mujeres salieron del todoterreno visiblemente alteradas y comenzaron a gritar pidiendo ayuda, mientras los hombres que las acompañaban abandonaban el lugar.

"Estaban aterradas. No dejaban de gritar", relató el testigo al medio. El canal difundió además imágenes de cámaras de seguridad que muestran la colisión entre ambos vehículos.

Una de las víctimas prestó una declaración judicial de tres páginas. En ese testimonio, realizado bajo juramento, la mujer afirmó haber sufrido múltiples agresiones durante el cautiverio.

La declaración identifica a la víctima como una mujer de 40 años residente permanente en Hondón de las Nieves, en España. Según su relato, Reza Dar aseguró ser hijo de Ali Dar y nieto de Ishaq Dar, una afirmación que, según la denunciante, contribuyó a generar confianza antes de organizar el viaje y tramitar los visados para Pakistán.

Las autoridades investigan el caso bajo los delitos de secuestro para extorsión y violación en grupo contemplados en el Código Penal paquistaní.