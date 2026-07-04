Egipto aborda con la UE una asociación estratégica y pide acelerar ayuda económica

En una rueda de prensa conjunta, Abdelaty calificó de "francas" y "constructivas" sus conversaciones con la comisaria, y afirmó que incluyeron, además de la cooperación, la visión de El Cairo acerca de los conflictos en el golfo Pérsico, los territorios palestinos, el Líbano, Libia, Yemen y Sudán.

"Mantuvimos conversaciones francas y constructivas sobre cómo fortalecer la alianza estratégica integral en el marco de las prioridades acordadas que buscan lograr seguridad, estabilidad y prosperidad no solo en Egipto y los países de la UE, sino también en la región mediterránea, así como impulsar las relaciones económicas, de inversión y comerciales entre Egipto y la UE", dijo Abdelaty.

Destacó que entre esas "prioridades relevantes" figuran "sectores prioritarios como los combustibles fósiles, las energías nuevas, renovables y limpias, la migración, el desarrollo humano y la solución de los desafíos comunes", además de "fortalecer el diálogo político entre Egipto y la UE".

Por otro lado, pidió acelerar la transferencia de 3.000 millones de euros de un paquete de ayuda financiera de la UE a Egipto, valorado en 7.400 millones de euros para ayudar a Egipto a mitigar su crisis económica.

Afirmó que las dificultades financieras de Egipto se han agudizado debido a las crisis en Oriente Medio y las perdidas del canal de Suez que estimó en "más de 10.50 millones de dólares".

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Explicó que de ese paquete El Cairo ha recibido ya 2.000 millones de euros de un total de 5.000 millones en calidad de "ayuda directa". También que del paquete de 7.400 millones de euros hay 1.800 millones para ayudar las inversiones del sector privado en Egipto.

"Hemos recibido 2.000 millones de euros, y esperamos que la UE acelere la transferencia de otros 3.000 millones en dos plazos; el primero durante los próximos días (...) y el último (de 1.500 millones de euros) a principios del próximo otoño", dijo el jefe de la diplomacia egipcia.

En este contexto, se refirió a lo que calificó de "grandes esfuerzos de Egipto para combatir la migración irregular, además de afrontar los graves desafíos de acoger en Egipto a más de 10 millones de refugiados".

Por ello, exhortó también a que la UE "acelere la transferencia de 200 de euros acordados para ayudar a Egipto a abordar el problema de la migración irregular".

Por último aseguró que coincidió con la comisaria en "la necesidad de impulsar la cooperación entre Egipto y la UE a niveles más amplios y sin precedentes".

Por su parte, Dubravka Šuica destacó la importancia de la asociación estratégica con Egipto y los demás países de la zona, así como del Nuevo Pacto por el Mediterráneo, un proyecto que se desarrolla en colaboración entre los socios de la región mediterránea, incluidos los países de Oriente Medio, el norte de África y los Estados del Golfo.

Destacó asimismo la importancia de combatir la migración ilegal y de esforzarse por la estabilidad, la seguridad y por estabilizar los mercados financieros estables, "no solo en Egipto, sino en toda la región".

"Todo esto nos conducirá a la prosperidad y el desarrollo", dijo la comisaria, en tanto aseguró que la UE quiere incrementar su ayuda, en particular en apoyo a la economía verde, "pero queremos que esto se haga paso a paso".