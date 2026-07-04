Egipto inaugura el 'Octágono', nueva sede de Defensa y otros cuerpos de seguridad

Bautizado como el 'Octágono' y construido en la Nueva Capital Administrativa, al este de El Cairo, el complejo es considerado por El Cairo como el "cerebro estratégico" moderno del liderazgo egipcio.

Se trata de un complejo de ocho edificios principales interconectados, que representan las diversas ramas y departamentos estratégicos de las Fuerzas Armadas egipcias, con dos estructuras centrales dedicadas al liderazgo político.

"Es un salto cualitativo en el sistema de mando, control y gestión de operaciones gracias a la infraestructura tecnológica avanzada, los sistemas de comunicación seguros de que dispone y sus capacidades superiores en la recopilación y el análisis de datos", dijo Al Sisi en un discurso en la ceremonia de inauguración.

También afirmó que la sede del 'Comando Estratégico' ayudará a "lograr los niveles más altos de integración y respuesta rápida" a eventuales crisis.

Aclaró que "no solo sirve para gestionar situaciones militares, sino que es un pilar fundamental en la capacidad del Estado para afrontar desafíos y circunstancias excepcionales, de acuerdo con una visión integral que priorice la seguridad y la estabilidad de la patria en un mundo en el que los cambios se producen a un ritmo sin precedentes".

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El mandatario aprovechó para destacar que Egipto es defensor de la paz y fue el primero en firmarlo con Israel (1979).

En este contexto, reiteró su "aprecio" a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impulsar la firma de una cuerdo de alto el fuego en Gaza y un memorando de entendimiento con Irán para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

Insistió sobre la necesidad de "implementar de forma completa esos acuerdos e impedir cualquier intento de frustrarlos, eludirlos o socavarlos", subrayando que "no habrá paz permanente (en Oriente Medio), estabilidad verdadera ni normalización de relaciones sin el logro de una paz justa que ponga fin a la ocupación" israelí de territorios árabes.

Por otro lado, defendió la construcción del 'Comando Estratégico' al afirmar que forma parte de los planes de "construir el Estado moderno", pese a la fuerte crisis económica de Egipto, agudizada por las guerras en Oriente Medio y las pérdidas del canal de Suez que el propio Al Sisi valoró este sábado en "más de 10.000 millones de dólares".

Según los medios egipcios, el complejo abarca unos 92 kilómetros cuadrados y está dividido en 13 zonas estratégicas y logísticas integradas.

Más allá de su función militar, el 'Octágono' busca facilitar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y los diversos ministerios, agencias e instituciones estatales mediante sistemas integrados de comunicación e información.

Sus instalaciones se inspiran en la arquitectura del antiguo Egipto, en particular en las interpretaciones de la geometría octogonal de la Gran Pirámide y en los patrones arquitectónicos islámicos de la estrella de ocho puntas, que simbolizan el equilibrio, el orden y la precisión.