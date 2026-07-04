El buque escuela Juan Sebastián de Elcano participa en actos del 4 de julio en Nueva York

El navío forma parte de los festejos del 250 aniversario de la fundación de EE.UU. que llevan a la Gran Manzana el evento Sail4th250, que supone la mayor concentración naval y aérea de la historia del país, y al que fueron invitados medio centenar de aliados que contribuyen embarcaciones y aviones a una vistosa exhibición.

Esta mañana, se pudo ver al buque escuela español surcando el río Hudson en su recorrido entre el puente Verrazzano y el puente George Washington ofreciendo una pintoresca estampa en la que lucía las velas blancas henchidas por el viento en los cuatro esbeltos mástiles, y la insignia rojigualda ondeando bajo el sol.

El tercer gran velero más grande del mundo, que tiene casi cien años, participó esta mañana en la Revista Naval Internacional y recordó en su cuenta de X sobre "la contribución de España a la independencia de Estados Unidos y el papel decisivo de la Armada", con un mensaje de "honor a quienes sirvieron a España" y "ayudaron a cambiar el curso de la Historia".

La embarcación estará abierta a visitas en el Pier 90/91 del Río Hudson, a mitad de Manhattan, hasta el 7 de julio, y al día siguiente está previsto que parta hacia Cádiz, a donde llegará el 31 de julio para iniciar su periodo de mantenimiento.

Aparte del buque escuela, España participó en los actos conmemorativos del 250 aniversario de EE.UU. hoy con el portaaeronaves Juan Carlos I, el buque de asalto anfibio Castilla y las fragatas Reina Sofía y Blas de Lezo, mientras que en el desfile aéreo participaron varios cazas de la Armada y el Ejército del Aire.