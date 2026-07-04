Intelectuales cubanos piden a sus "colegas" de EEUU condenar las "amenazas" contra la isla

En una denominada 'Carta abierta a los artistas, escritores y académicos estadounidenses' difundida en esta jornada, la Uneac denunció que “el actual Gobierno de Estados Unidos recrudece cada día más las medidas de cerco comercial y petrolero que están provocando graves consecuencias en nuestro país y grandes sufrimientos a la población cubana”.

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. Al bloqueo petrolero se sumó el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual Washington sanciona a toda aquella persona o entidad que opere en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

La presión estadounidense ha acentuado la crisis estructural que presentaba el país caribeño desde 2020. Los apagones alcanzan las 30 horas en La Habana y las más de 72 horas consecutivas en el resto de las provincias, paralizando casi totalmente la actividad económica.

El transporte público ha desaparecido, los hospitales sobreviven bajo mínimos, la industria está paralizada y, con los cortes eléctricos, los bancos, las oficinas estatales y los servicios de telecomunicaciones apenas funcionan.

En este contexto, la Uneac señala que “Cuba está siendo agredida por el Gobierno de Estados Unidos en sus derechos inalienables” y hace el llamado a los intelectuales estadounidenses “precisamente este 4 de julio, el día en que se celebra en Estados Unidos la firma por los representantes de las trece colonias para alcanzar la emancipación del dominio británico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Conocemos ese texto trascendental, en cuya hermosa redacción se precisa que los hombres son creados iguales, dotados de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, añade la misiva.

Indica, asimismo, que ambos “pueblos y culturas poseen una larga historia común donde abundan los ejemplos de un enlace natural, profundas conexiones académicas, artísticas y literarias, que no han podido borrar los odiadores”.

Al respecto, señala al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como “el máximo exponente del enfrentamiento irracional e inhumano” y lo tacha de mentir “al pueblo estadounidense” sobre la realidad de Cuba, lo que, añade, “atiza el fuego injerencista”.

“Queremos la paz, creemos en los valores que nos han unido por siglos al pueblo estadounidense, a sus artistas, escritores, académicos, hombres y mujeres de buena voluntad”, puntualiza la carta de los intelectuales cubanos.

La Uneac pide a los intelectuales estadounidenses alzar “sus voces, batallar desde las ideas y emplear la creación para condenar la política criminal” de EE.UU.contra el país caribeño.