Llegan a Ecuador los restos de tres ecuatorianos fallecidos en terremotos de Venezuela

En el mismo vuelo, que arribó a Ecuador la noche del viernes, regresaron 18 ecuatorianos más procedentes de Venezuela que han sido asistidos por el Gobierno, con lo que ascienden ya a 36 los connacionales retornados.

La Cancillería activó los mecanismos de asistencia y protección consular para acompañar a los familiares y gestionó la repatriación en una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El viernes, Ecuador envió un cuarto vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela. Desde el inicio de la emergencia, Ecuador ha enviado más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, entre agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores envió el viernes a Venezuela un equipo de sus funcionarios para reforzar durante 30 días la atención y protección de los ecuatorianos residentes en ese país tras los terremotos, pues hasta el momento no ha restablecido las relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano.

Los funcionarios prestarán servicios desde la Sección de Intereses de Ecuador en Caracas, donde realizarán las gestiones necesarias para poner operativa la oficina y restablecer la prestación de servicios consulares.

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La atención incluirá la emisión de pasaportes ordinarios y de emergencia, inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción, actuaciones notariales, asistencia consular y coordinación de retornos asistidos, de acuerdo con la normativa vigente.