ONG israelí alerta de riesgo "inminente" para la vida del médico gazatí preso Abu Safiya

"Esta es la última vez que me ves... Me trajeron aquí para matarme. No me veo sobreviviendo. Esto es el final", habría dicho el propio Abu Safiya a su abogado, según el testimonio recogido por PHRI.

Según un comunicado de la organización, el abogado de Abu Safiya, Naser Odeh, visitó a su cliente el pasado 2 de julio en el centro de interrogatorios subterráneo de Rakefet, dentro de la prisión de Nitzan (centro de Israel), y constató un "deterioro grave" en su estado físico y psicológico.

Odeh relató, según PHRI, que el detenido llegó al encuentro esposado de pies y manos, custodiado por guardias encapuchados y con heridas recientes en la cabeza, los ojos, las orejas y el cuello, hasta el punto de que le costó reconocerlo. Durante la reunión, según el abogado, Abu Safiya tuvo dificultades para respirar y hablar, mostró gran debilidad y estuvo varias veces a punto de perder el conocimiento.

El detenido dijo a su abogado que, tras la vista de su recurso ante el Tribunal Supremo el pasado 10 de junio, varios guardias entraron en su celda de aislamiento en la prisión de Ganot y le agredieron con un martillo y porras, y que desde su traslado a Rakefet el 24 de junio ha sufrido palizas diarias sin recibir atención médica, según la misma fuente.

Odeh exigió a las autoridades penitenciarias israelíes el traslado inmediato de su cliente y un examen médico urgente e independiente, y advirtió de que la responsabilidad por cualquier agravamiento de su estado recaería sobre el Servicio de Prisiones.

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Por su parte, PHRI trasladó su llamamiento a la Fiscalía General, la Comisión de Prisiones, la Defensoría Pública y sendas comisiones parlamentarias, en demanda de una visita de un organismo independiente y un reconocimiento médico urgente.

El director del departamento de presos de PHRI, Naji Abbas, calificó el testimonio de Odeh como "uno de los más perturbadores" desde el inicio de la guerra y alertó de que, de no mediar las autoridades, existe "un riesgo real" de que Abu Safiya "no salga con vida" de la detención.

Abu Safiya, detenido bajo la ley de Combatientes Ilegales sin cargos, vio su detención prorrogada por otros seis meses el pasado 28 de abril por el tribunal de distrito de Beersheba, recurso que el Supremo rechazó el 10 de junio.

PHRI presentó el pasado 30 de abril una petición ante el Supremo para exigir su liberación y la de otros médicos gazatíes detenidos.

El 16 de junio, el Tribunal Supremo de Israel rechazó la apelación de la defensa de Abu Safiya contra la extensión de su detención.

Abu Safiya es el director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, donde fue detenido por las fuerzas armadas tras un intenso asedio de meses en diciembre de 2024.

De entonces es su imagen caminando entre los escombros, ataviado con una bata blanca, hacia el tanque israelí en el que fue detenido.