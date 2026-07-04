Pedro Sánchez felicita a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú

"España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades", añade Sánchez.

La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada oficialmente el viernes presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales del 7 de junio, en la que venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

Fujimori, líder de Fuerza Popular, se convierte así en presidenta electa para el periodo 2026-2031. La ceremonia de investidura está prevista para el 28 de julio, Día Nacional del Perú.