Perú felicita a EE.UU. por su 250 aniversario en "sólido momento" de relación bilateral

"El Perú extiende sus más cálidas felicitaciones al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos de América con ocasión de conmemorarse los 250 años de su independencia", indicó el Ejecutivo peruano a través de un comunicado de la Cancillería compartido en sus redes sociales.

Agregó que "en esta fecha histórica", Perú resalta "el sólido momento" por el que atraviesa la asociación estratégica que comparten ambos países, "basada en valores e intereses comunes como la defensa de la democracia y el Estado de derecho y el fortalecimiento conjunto del comercio e inversiones".

También, mencionó la cooperación en seguridad y defensa, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, y la cooperación espacial.

"El Gobierno del Perú destaca también, la importante coincidencia que en este año se celebraron los 200 años de relaciones diplomáticas, los cuales reafirman nuestra sólida voluntad de continuar profundizando los lazos con un país amigo y aliado, en beneficio de un futuro compartido de prosperidad, paz y desarrollo", señaló.

La Embajada de Estados Unidos en Perú respondió al mensaje de la Cancillería donde agradeció el saludo "en esta fecha histórica" y añadió que de los 250 años de su independencia, 200 han sido en amistad con Perú.

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"Continuaremos unidos, más fuertes, seguros y prósperos juntos", señaló la sede diplomática.