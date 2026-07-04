Ucrania niega que Rusia haya tomado la estratégica ciudad de Kostiantínivka

"Los defensores ucranianos continúan manteniendo sus posiciones en las líneas designadas. La situación sigue siendo difícil, pero está bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", señaló al diario Ukrainska Pravda y a la agencia Ukrinform Andrí Kovalev, portavoz del Estado Mayor General de Ucrania.

Kovalev subrayó que, según el sistema automatizado "Dzvin" del Centro de Control Operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el sistema DELTA, Kostiantínivka permanece bajo control de las Fuerzas de Defensa.

El portavoz indicó que las unidades y subdivisiones del 19º Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania, integrado en la agrupación de tropas "Este", continúan llevando a cabo operaciones defensivas en las líneas designadas dentro de la ciudad y en sus accesos.

Al mismo tiempo, admitió, los rusos no abandonan sus intentos de capturar la ciudad de la región de Donetsk.

Explicó que se han registrado casos de infiltración de pequeños grupos de infantería, de entre una y tres personas, en la profundidad de las formaciones de combate ucranianas, pero subrayó que en la ciudad continúan las operaciones de contrasabotaje de las Fuerzas de Defensa.

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De hecho, añadió, el viernes las fuerzas rusas llevaron a cabo 11 operaciones de asalto en esa dirección, pero, según el portavoz ucraniano, no tuvieron éxito.

Kovalev recalcó que no es la primera vez que los rusos recurren a la "difusión de desinformación y noticias falsas".

La víspera el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Kostiantínivk había sido tomada, al informar sobre una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con el jefe del Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov..

Los combates por Konstiantínivka, cuya toma abriría el camino para la conquista de Slaviansk y Kramatorsk, los principales objetivos de la ofensiva rusa en el Donbrás, comenzaron en octubre de 2025.