Una jueza en México otorga libertad condicional a una hermana de un exdirector de Pemex

Según medios nacionales, la magistrada, Nora Ileana, rechazó enviar a prisión a la familiar de Lozoya, luego de considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) de México no investigó su localización en los últimos tres años.

La togada impuso medidas cautelares como el retiro de su pasaporte, así como su comparecencia quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar su presencia en el proceso.

El pasado 2 de julio, la FGR detuvo a Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el caso Agronitrogenados, que se remonta a 2014, cuando Pemex compró la planta de fertilizantes en mención a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la empresa pública.

La FGR sostuvo que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero.

El ente fiscalizador también afirmó que Gilda Lozoya “probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita” y ratificó que la investigación está vinculada con dicho caso.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó durante una de sus conferencia matutinas que este fraude se hizo mediante una compra de una planta de fertilizantes a un sobreprecio de más de doscientos millones de dólares, en los que la hermana de Lozoya estaba vinculada a depósitos monetarios y otros esquemas financieros.

“La fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión y está fuera del país y cuando llega a México se le detiene”, explicó la mandataria.

La decisión de la jueza se da mientras el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, continúa enfrentando, bajo prisión domiciliaria, procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.