Una niña muerta y centenares de personas afectadas por las lluvias en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó en sus redes sociales que la niña fue ubicada "sin signos vitales" y se "encontraba junto a su perro, luego de haber quedado atrapada tras un deslizamiento de tierra ocurrido en el sector de Finca 4, Bambú, en el distrito de Changuinola".

Desde el viernes, Changuinola, situado a unos 600 kilómetros de la capital panameña, estaba siendo azotada por lluvias torrenciales que provocaron situaciones de emergencias, como deslizamientos de tierras y caída de árboles, indicó el Sinaproc.

En esa región occidental de Panamá, signada por la pobreza y habitada mayoritariamente por indígenas, se habilitaron cinco escuelas y un centro comunal como albergues en los que se encuentran más 430 personas, según cifras divulgadas por la prensa local.

Las lluvias también azotaron esta madrugada a la capital de Panamá, donde las autoridades de socorro reportaron caída de árboles, del tendido eléctrico y desprendimiento de algunos techos en zonas del populoso distrito de San Miguelito.