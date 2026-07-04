Venezolanos en Argentina y ACNUR crean red solidaria para ayudar a damnificados por sismos

La propuesta busca articular a empresas, emprendimientos, organizaciones, instituciones y ciudadanos interesados en recaudar fondos para las zonas más afectadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que, según el último balance oficial, dejó al menos 2.954 fallecidos, 16.592 heridos y más de 16.300 personas sin vivienda, además de graves daños materiales.

La red permitirá que cada organización o particular impulse su propia campaña de recaudación, bajo un sistema que, según informaron sus impulsores en un comunicado, garantiza transparencia y un impacto directo en la asistencia humanitaria.

Uno de los principios de la iniciativa es la "intermediación cero". Las donaciones no serán administradas por Alianza por Venezuela, sino que se realizarán directamente a ACNUR mediante un enlace oficial de la campaña, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a la organización encargada de la respuesta humanitaria.

Los fondos estarán destinados a reforzar las acciones que ACNUR desarrolla en las comunidades afectadas, entre ellas la entrega de refugios de emergencia, mantas, colchones, kits de higiene, artículos esenciales para el hogar y asistencia a personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Las campañas podrán adoptar distintos formatos, como donaciones de un porcentaje de ventas, conciertos, talleres, rifas, actividades deportivas, subastas o colectas comunitarias.

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Alianza por Venezuela informó que compartirá periódicamente reportes sobre el impacto colectivo de la iniciativa y las actualizaciones proporcionadas por ACNUR acerca de la utilización de los recursos en Venezuela.

Las autoridades venezolanas evalúan este sábado los daños causados en las infraestructuras del país mientras intentan acelerar los trabajos de retirada de escombros cuando se cumplen diez días de los devastadores terremotos, del pasado 24 de junio.