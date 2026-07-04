Vidrios rotos y gritos: Así vivieron tres ciegos venezolanos el doble terremoto en Caracas

Segundos antes, habían oído un fuerte sonido en sus teléfonos, una alerta de Google sobre terremotos que no identificaron, hasta que empezaron los temblores y supieron de qué se trataba. Cada uno estaba en su casa.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó el país alrededor de las 06:00 de la tarde de un día festivo, tuvo especial impacto en el estado costero de La Guaira pero también en Caracas, donde al menos cinco edificios colapsaron y decenas resultaron dañados.

Álvaro, de 30 años, escuchó atentamente para identificar dónde caía lo que caía y así saber qué hacer para aplicar los protocolos: buscar una mesa o un marco de una puerta, agacharse, cubrirse y sujetarse.

"No me dio tiempo de salir. Activé mis sentidos. Necesitaba escuchar si caía algo. Lo que hice fue acercarme hacia una mesa. Llegó mi mamá muy nerviosa y lo que hice fue darle la mano para transmitirle calma", cuenta Álvaro a EFE.

Por su parte, Abdiel, de 24 años, quiso correr hasta debajo de una mesa, pero priorizó buscar a su hermano, también ciego. Estaban solos en su casa, porque su madre estaba trabajando.

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"Iba a buscar para ponerme debajo de la mesa, solo que no lo podía hacer porque mi hermano tiene discapacidad, tiene autismo, y tuve que buscarlo. Empecé a llamarlo y no aparecía", cuenta a EFE.

Alejandra, de 27 años, escuchó los gritos de su tía desde afuera de su casa: "Sálganse, sálganse", pero su tío estaba adentro y le dijo que no se moviera, que se quedara donde estaba.

"Al final decidí quedarme tranquila, esperando que pasara el movimiento (sísmico) para después saber cómo accionar", recuerda Alejandra en una entrevista con EFE.

Álvaro, Abdiel y Alejandra, todos ciegos de nacimiento, lograron salir de sus casas sin sufrir heridas.

"Esto nos tiene que servir para prepararnos. Porque estos son temas que ocurren con la naturaleza, después de cierto tiempo, y no van a dejar de pasar", advierte Álvaro.

Abdiel, por su parte, recuerda que corrió hasta la sala y no consiguió a su hermano y luego buscó en el cuarto, donde lo encontró.

"Pude correr porque sé dónde está cada cosa, conozco milímetro a milímetro mi casa. Lo busqué primero en la sala y no estaba ahí. Me tocó correr hacia su cuarto", explica.

Abdiel sintió alivio cuando salió del edificio, pero se angustió por las réplicas, que se siguieron sintiendo por días.

Para Alejandra, el desespero no terminó tras el terremoto, porque desconocía la situación de sus parientes y amigos cercanos.

"Es un momento muy desesperante porque acaba de pasar algo muy fuerte y no sabes de las personas cercanas. Creo que es la parte del pánico más fuerte", concluye.

Abdiel y Alejandra son pareja y, junto a Álvaro, lideran 'La Pandilla del Podcast', un programa de entretenimiento en YouTube que explora temas cotidianos. A los siete días del terremoto, se dirigían al estudio donde graban e iban guiados por dos personas cerca de Los Palos Grandes, la zona más afectada de Caracas.

En los últimos días, se informan en las redes sociales sobre lo que está pasando, escuchando a personas que cuentan la situación de La Guaira, el estado más devastado, y la de Caracas.

En su último balance, el Gobierno indicó que al menos 2.645 personas han fallecido, mientras que más de 12.666 han resultado heridas por el impacto del doble terremoto.