Delcy Rodríguez hace cambios en su gabinete mientras Venezuela asume búsqueda de cuerpos

La mandataria, quien asumió el cargo hace seis meses, luego de que Estados Unidos capturara al depuesto presidente Nicolás Maduro, designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó "conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura" a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

Garcés, nombrado recientemente como jefe de la comisión presidencial encargada de la inspección de viviendas afectadas, asume su nueva "responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer" el transporte, explicó la jefa de Estado en redes sociales.

La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento, sobre todo, en La Guaira (norte, aledaña a Caracas).

En los edificios derrumbados de La Guaira, no hubo en la jornada grupos grandes y casi todos los que quedaban eran venezolanos, principalmente familiares y voluntarios, que siguen levantando los pesados escombros en busca de cuerpos.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dijo a EFE que la coordinación de las operaciones de búsqueda y rescate fue transferida a Protección Civil de Venezuela, que trabajará con los equipos locales y con los internacionales que aún están en el país. El proceso incluyó el traspaso de información operativa y capacitación sobre metodologías.

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Desde Macuto, La Guaira, Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe, dijo a EFE que hay "cada vez más desplazamientos" de afectados desde La Guaira a regiones que no sufrieron daños considerables.

Además, aseguró que hay "muchas necesidades", sobre todo la relacionada con la asistencia de las personas, que "son miles y miles".

El Gobierno español computa 35 ciudadanos de su país muertos por el doble terremoto, mientras que 140 siguen desaparecidos y 11 han sido localizados bajo los escombros. Por su parte, Portugal confirmó que el número de portugueses fallecidos subió a 95, entre ellos 17 menores de edad, mientras que 58 no han sido encontrados.

Las autoridades venezolanas aseguraron que al menos 16.740 personas resultaron heridas, 148 más respecto al balance anterior.

Este 5 de julio se conmemoró el 215 aniversario de la independencia venezolana y la presidenta encargada encabezó un acto en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, durante el que ordenó la creación de una unidad castrense para atender emergencias, frente a las críticas por la falta de respuesta de las fuerzas armadas tras el doble terremoto.

Por su parte, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado dijo en un mensaje en X con motivo del Día de la Independencia que su país "hoy está indignado y urgido" y que América "toda y Occidente no pueden permitirse vacilaciones".

En vista de la reanudación el lunes de las clases en las zonas no afectadas por los sismos, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió que "no se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones".

En un comunicado, advirtió que retomar las actividades en espacios que no cuenten con una certificación formal de habitabilidad emitida por ingenieros, técnicos y organismos de protección civil competentes "es una irresponsabilidad que pone en riesgo inminente" a los estudiantes y docentes.

El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este "momento tan difícil". El Gobierno de Cuba también expresó su "invariable solidaridad" y cooperación.

Colombia desplegó un hospital de campaña hacia Venezuela para reforzar la atención médica a los damnificados, mientras que dos buques de la Armada de México zarparon con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria hacia el país caribeño, a donde, por otro lado, partió un nuevo grupo de brigadistas argentinos para el relevo de equipos de búsqueda y rescate.