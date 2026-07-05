Dos muertos en el norte de China tras accidente de un camión que transportaba químicos

El accidente ocurrió a las 11:27 hora local del domingo (03:27 GMT) en una carretera nacional, cuando el camión cargado con nitrato de amonio, un compuesto químico usado comúnmente como fertilizante, chocó contra otro vehículo de transporte.

Como resultado, dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas, si bien ya han sido trasladadas al hospital para recibir tratamiento.

Videos del lugar de los hechos que circulaban en las redes sociales chinas muestran cómo un vehículo explotó repentinamente, lanzando llamaradas hacia el cielo y generando una densa columna de humo, según reportaron otros medios nacionales.

Igualmente, testigos declararon que parte de la carretera quedó agrietada y fue cortada, y recalcaron que la onda expansiva de la explosión hizo añicos ventanillas de vehículos cercanos.

La causa del incidente está siendo investigada por las autoridades locales.