Inversión extranjera directa en Ecuador llega a 431,5 millones dólares en I trimestre 2026

Este resultado constituye el mayor flujo de inversión extranjera directa para un primer trimestre de los últimos años y supera en 199,1 millones de dólares al registrado entre enero y marzo de 2025.

Asimismo, representa un incremento del 286,1 % frente al primer trimestre de 2024, indicó el Banco Central en un comunicado.

Los resultados observados se originan en el componente acciones y otras participaciones de capital que alcanzó 138,8 millones de dólares.

Dentro de este grupo se registraron operaciones estatutarias contables, como la capitalización de reservas y la compensación de créditos, que contribuyeron al incremento del capital social de varias empresas de inversión directa.

Asimismo, las utilidades reinvertidas, se ubicaron en 246,7 millones de dólares. En este rubro se contabilizaron operaciones con valores significativos, las cuales aportaron de manera importante al crecimiento de la inversión directa, señaló.

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A lo anterior se suma el componente "otro capital" determinado por el relacionamiento financiero entre una empresa matriz en el exterior y su sucursal en Ecuador. Este rubro se ubicó en 46 millones de dólares, lo que implica para el último trimestre un flujo de desembolsos superior al de amortizaciones, reza el escrito.

Los principales países de origen de la inversión fueron Singapur (105,1 millones de dólares), Perú (101,6 millones), Panamá (45,3 millones), Suiza (28,4 millones), Países Bajos (23 millones), Bahamas (22,9 millones), Costa Rica (22,1 millones) y Estados Unidos (20,5 millones de dólares).

En cuanto a su destino, los recursos se concentraron principalmente en las actividades de comercio (149,4 millones de dólares), agricultura, silvicultura, caza y pesca (101,8 millones), industria manufacturera (90,7 millones), servicios prestados a empresas -incluidas actividades financieras y de seguros- (35,2 millones de dólares).

Además, explotación de minas y canteras (23,3 millones), transporte y almacenamiento (20,3 millones), y construcción (10,4 millones de dólares), entre otros.

La Inversión Extranjera Directa comprende los recursos que inversionistas no residentes destinan al país con el propósito de mantener una participación duradera en empresas nacionales, explicó.

Estos recursos -añadió- contribuyen al fortalecimiento de la capacidad productiva, la generación de empleo, la incorporación de tecnología y el desarrollo de diversos sectores económicos.