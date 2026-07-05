Líderes caribeños esperan lograr en su reunión un frente más unido de cara al futuro

"Espero, rezo y confío en que todos los líderes de Caricom estén presentes en la cumbre", declaró a EFE el presidente de turno de la organización y primer ministro de Santa Lucía, Philip J. Pierre.

Pierre expresó que su objetivo es que la Caricom "continúe trabajando por los pueblos de la región para que estos puedan sentir el impacto" positivo de la integración regional, puesto en duda por algunos líderes.

Antes de la cumbre de cuatro días, celebrada bajo el lema 'De la resiliencia a la renovación en un mundo en cambio', se dudaba de la presencia de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien finalmente confirmó su asistencia.

Desde su regreso al poder en abril de 2025, Persad-Bissessar ha tenido disputas con la Caricom por su firme apoyo a la intervención militar estadounidense en el Caribe, que culminó con la detención del venezolano Nicolás Maduro, a pesar de los llamamientos de la organización para que la región sea reconocida como zona de paz.

Más recientemente, Persad-Bissessar se enfrentó a sus colegas regionales por la reelección como secretaria general de la Caricom de la economista beliceña, Carla Barnett, quien recibió el apoyo de la mayoría de los líderes de la organización para un nuevo mandato de cinco años.

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"Todos los líderes de Caricom pueden hacer lo que quieran, pero Trinidad y Tobago no la reconocerá como secretaria general para un próximo mandato. Esta es nuestra posición final", dijo tras la reelección de Barnett.

Al margen de estas discrepancias, los principales temas de la agenda de la cumbre son la seguridad alimentaria, el cambio climático, el alza de la violencia de las pandillas, el progreso del Mercado y Economía Únicos de Caricom y la situación en Haití, país miembro de la organización.

Pierre explicó a EFE que, si bien varios gobiernos han tomado medidas para ayudar a reducir el alto costo de los alimentos importados, la seguridad alimentaria es uno de los asuntos que requieren soluciones viables.

"Luego están los temas del cambio climático y la financiación climática. Todas las islas sufren algún tipo de desastre natural", lamentó, aludiendo a los huracanes, inundaciones y sequías.

En cuanto a Haití, donde las pandillas siguen controlando gran parte del país, Pierre reconoció que se trata de un problema "complejo" que requiere "pasos pequeños y graduales" que eventualmente llevarán a un gobierno elegido por el pueblo haitiano.

El mes pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que seguía siendo optimista de que la transición hacia una nación más segura y pacífica "está avanzando", aunque muchos ven la celebración de elecciones a final de año como una quimera.

El Grupo de Personas Eminentes de Caricom, integrado por tres ex primeros ministros caribeños que facilitan el diálogo entre las partes haitianas, anunció recientemente que programará una visita a Haití "lo antes posible" para seguir de cerca la evolución de la situación política en el país.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.