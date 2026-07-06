Alemania apuesta por la defensa y los "empleos del futuro" en sus presupuestos para 2027

"Quiero que en el futuro podamos seguir viviendo con seguridad en nuestro país, que nuestros hijos crezcan aquí de forma segura, y para ello es necesario invertir ahora", dijo Klingbeil, que señaló cómo la guerra de Rusia contra Ucrania obliga al Ejecutivo alemán a dedicar grandes partidas a Defensa.

Con un nivel de gasto total valorado en 555.400 millones de euros, los presupuestos del Gobierno alemán para 2027 dedica 109.700 millones de euros a Defensa, un 32,6 % más respecto al montante de este año (82.700 millones de euros), y un desembolso al que se suma, también, el aporte del fondo especial para el rearme de las Fuerzas Armadas.

En suma, el Ministerio de Defensa encabezado por Boris Pistorius tendría a su disposición 139.700 millones de euros en 2027 si el plan es aprobado en su forma actual por el Parlamento, que aún debe darle su visto bueno, algo que se espera que suceda en otoño.

En las cuentas de Klingbeil también crece el endeudamiento, que llegará a 118.700 millones de euros frente a los 98.000 millones de 2026, y que irá en aumento también hasta 2030.

"Lo digo con toda claridad: con la política de déficit cero no podemos defendernos de Putin", afirmó el político socialdemócrata, que se refirió así al principio rector de política económica y fiscal alemana que durante muchos años ha propugnado un presupuesto público equilibrado sin nuevas deudas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este ritmo de gasto en defensa, Alemania avanza hacia el objetivo de dedicar el 3,5 % del PIB para gasto directo en defensa acordado por la OTAN, un porcentaje que Berlín espera alcanzar en 2029, seis años antes de lo establecido en la Alianza Atlántica.

Klingbeil, que destacó el carácter "expansivo" de las cuentas del Ejecutivo alemán para 2027 al ser el "tercer año consecutivo" con "inversiones récord", con una "tasa de inversión que se mantiene estable por encima del 10 %" para "impulsar el crecimiento", también puso de relieve que sus cuentas contienen partidas para favorecer la creación de puestos de trabajo en industrias tecnológicas.

"Queremos volver a encauzar a nuestro país por la senda del crecimiento, queremos crear empleos del futuro en Alemania, apostamos por la alta tecnología, la inteligencia artificial y la innovación", explicó.

Según Klingbeil, Alemania, que encadenó dos años de recesión en 2023 y 2024 y que apenas creció un 0,2 % en 2025 por el impacto de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, no crecería de no ser por las inversiones del Ejecutivo, pues en 2026 la economía nacional acusa las consecuencias de la guerra en Irán.

"Sin nuestro paquete de inversiones no tendríamos ningún crecimiento. En el mejor de los casos, tendríamos un estancamiento", afirmó Klingbeil.

Sus números también muestran una disminución de la inversión en infraestructuras y protección climática en 2027, con una partida de 54.900 millones de euros, un 5,5 % interanual menos.

El proyecto presupuestario de Klingbeil también incluye un capítulo de consolidación del presupuesto, con un objetivo de ahorro para todos los ministerios de un 1 %, además de la apertura de vías de recaudación como la creación del impuesto a los "superricos", tasar las ganancias de las criptomonedas o las bebidas azucaradas, además de un aumento de las tasas sobre el tabaco.

"Todo eso sirve también a la protección de la salud; lo que enferma, por tanto, se encarecerá", sentenció Klingbeil.