El plan de respuesta humanitaria de ONU para Venezuela ha recibido 274 millones de dólares

"Hasta la fecha, el plan ha recibido 274 millones de dólares, mientras que el sector privado ha aportado más de 32 millones para ayuda humanitaria. A esto hay que sumar las donaciones en materia de bienes y servicios", indicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

Esta iniciativa, dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, tiene como objetivo atender a 5,5 millones de personas vulnerables en el país y requiere 632 millones de dólares "para prestar una asistencia vital que salve vidas", según su página web.

De acuerdo con la OCHA, los dos terremotos del 24 de junio agravan "una crisis ya profunda": a principios de este año, 7,9 millones de personas en Venezuela necesitaban ayuda humanitaria "debido al estancamiento económico, la inflación y la saturación de los servicios públicos".

El doble terremoto que sacudió el país ha dejado, hasta el momento, 3.342 muertos y 16.740 heridos, la gran mayoría en el estado La Guaira, el más devastado por este desastre, y además unas 17.000 personas han perdido sus hogares.

Dujarric destacó hoy que el Gobierno venezolano "sigue liderando la respuesta" a la tragedia, "centrándose en apoyar a las personas desplazadas y atender las necesidades humanitarias urgentes".

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"Al menos 79 campamentos ubicados en los principales estadios y centros deportivos están ya operativos y acogen a personas, y las agencias de la ONU están proporcionando ayuda", agregó.

Además, recalcó que, según los trabajadores humanitarios de la ONU, el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento, así como la distribución de 'kits' de higiene y la ampliación de la infraestructura, "sigue mejorando" en estos campamentos.