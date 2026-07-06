Greenpeace alerta de un proyecto de ley que abriría la selva de RDC a la tala industrial

En una carta abierta dirigida a la primera ministra del país, Judith Suminwa, las organizaciones señalaron que la medida pone en peligro los ecosistemas de la cuenca del Congo y socava la credibilidad internacional de la RDC como "país de soluciones" frente a la crisis climática, en un momento en el que el país impulsa reformas de gobernanza forestal y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

“Levantar la moratoria hoy en día sin mecanismos de gobernanza eficaces, incluidos sistemas robustos de monitoreo y aplicación de la ley, abriría la puerta a una expansión industrial con consecuencias desproporcionadas para las comunidades que dependen directamente de los bosques", afirmó el responsable de la campaña forestal de Greenpeace África, Bonaventure Bondo.

La coalición acompañó su reclamación con un análisis técnico que sostiene que aún no se han cumplido las condiciones legales requeridas para levantar la restricción.

El documento destaca deficiencias persistentes en la fiscalización, riesgos significativos de conflictos por el uso de la tierra y un impacto económico real muy limitado por parte de la industria maderera en las áreas rurales.

Por su parte, el director ejecutivo de Rainforest Foundation en el Reino Unido, Joe Eisen, lamentó que se pretenda reactivar "modelos extractivos fallidos" que aportan escasos beneficios a las comunidades locales.

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Blaise Mudodosi Muhigwa, de Acciones para la promoción y protección de los pueblos y especies en peligro de extinción (APEM, en francés), se preguntó por quién se beneficia del levantamiento de la moratoria, pues "las concesiones madereras existentes ya se han convertido en concesiones de conservación" y "más de la mitad de las que aún permanecen han cesado sus operaciones".

Ante esta situación, el bloque de organizaciones solicitó al Ejecutivo que detenga la iniciativa hasta que se cumplan los requisitos de ley y urgió a los socios financieros internacionales a priorizar el financiamiento de la silvicultura comunitaria, el desarrollo local inclusivo y la protección de los derechos de las poblaciones originarias.

La RDC posee la segunda selva tropical más grande del mundo, la cuenca del Congo, superada únicamente por el Amazonas.

Sin embargo, la explotación comercial legal es pequeña dentro de su producto interno bruto (PIB) y opera bajo un entorno de alta informalidad y tensiones ecológicas.

Según el Zero Deforestation Hub -una plataforma financiada por la Unión Europea destinada a cumplir con el reglamento sobre los productos libres de deforestación- la RDC cuenta con más de 155 millones de hectáreas de bosque tropical, lo que equivale a más del 60 % del territorio nacional, y su volumen de exportación representa entre 200.000 y 400.000 metros cúbicos anuales.