Nueve muertos, 38 heridos y 9 desaparecidos en aluvión y desbordamiento de río en Ecuador

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río Zamora, que arrastró a decenas de personas durante la madrugada del 4 de julio. Uno de los fallecidos es un menor de edad.

De acuerdo con la SNGR, la emergencia dejó además 74 familias afectadas, equivalentes a unas 300 personas, y 48 familias damnificadas, unas 200 personas.

El balance preliminar también recoge cincuenta viviendas afectadas, un puente destruido y 23 bienes privados con daños.

La Secretaría mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y coordina la respuesta interinstitucional ante las emergencias ocasionadas por las lluvias en la provincia.

Además, movilizó asistencia humanitaria, paquetes de higiene, insumos para alojamientos temporales y personal técnico para fortalecer la atención a la población afectada.

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La institución habilitó un alojamiento temporal para las familias damnificadas en un colegio y activó centros de acopio en dos canchas del municipio de Zamora.

Por su parte, el Ministerio de Salud instaló el sábado un punto de atención primaria, mientras bomberos, policías y militares continúan con las labores de búsqueda, rescate, seguridad y apoyo operativo en la zona afectada.